Wikileaks'ten Clintonlar'a e-posta darbesi

Kaynaklarının gizliliğini koruyarak devletlerin ve diğer organizasyonların gizli belgelerini yayınlayan internet sitesi Wikileaks, Clintonların vakıflar kanalıyla yaptıkları işlerle ilgili ayrıntılı bilgileri yayınladı. Özel elektronik postalardan çekilen belgelerden eski ABD Başkanı ve Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton'un eşi Bill Clinton'un başkanı olduğu ve kendi adlarını taşıyan vakıf sayesinde kâr amaçlı faaliyetlerde bulunduğu anlaşılıyor.

Clinton'un danışmanı Douglas Band'ın 2011 yılında gönderdiği e-postada eski Başkan'a 50 milyon dolar kazandıran kâr amaçlı işler için aracılık yaptığını ve ‘devam etmek istediği takdirde 66 milyon dolarlık iş bağlantısı daha yapabileceği' yazıyor. Band aynı zamanda kamu menfaatine çalışan Clinton vakfı ve Clinton'un şahsı için milyonlarca doları nasıl topladığını açıklıyor ve eski Başkan'ın vakıf çalışmalarıyla özel işlerini karıştırmasını ‘Bill Clinton Anonim Şirketi' şeklinde nitelendiriyor.

Wikileaks'ın ulaştığı e-postaların Hillary Clinton'un seçim kampanyası menajerliğini yapan ve Clinton vakfında da çalışmış olan John Podestas'ın e-posta hesabından çıktığı belirtiliyor. Amerikan istihbaratı Podestas'ın e-postalarının Rusya tarafından çalınıp Wikileaks'e iletildiğini tahmin ediliyor. Hillary Clinton e-posta hırsızlığının seçim kampanyasına zarar vermek amacıyla yapıldığını söylüyor.

Clinton ile büyük sermaye arasındaki işbirliği

Elektronik postalarda Clinton vakfına bağışta bulunanların siyasi çıkar sağladıklarına dair herhangi bir ipucu bulunmuyor. Ancak dışarıya sızdırılan e-postalar Bill Clinton'un hayır çalışmalarına paralel olarak yaptığı kâr amaçlı faaliyetlerini gözler önüne seriyor.

Douglas Band'ın yazdığı e-postada ‘vakfa bağış toplama çalışmalarından bağımsız olarak Başkan'a kârlı iş yapma olanağı sağladıkları, Clinton'un konuşma, kitap ve danışmanlık gibi faaliyetlerden para kazanmasına ve seyahat, davet ve tatil gibi avantajlardan yararlanmasına da aracılık yaptıkları' belirtiliyor. Band'ın Clinton ile iş bağlantısı yapmasına yardımcı olduğu şirketler arasında Coca-Cola, Dow Chemical ve UBS de bulunuyor. Douglas Band'ın bu e-postayı, Clintonların kızı Chelsea Clinton'un vakıf çalışanlarının hayır çalışmalarını maddi çıkarları için kullanmalarından yakınması üzerine kaleme aldığı tahmin ediliyor.

Wikileaks'in daha önce ortaya çıkardığı e-postalar da Demokrat Parti yönetiminin Hillary Clinton'un partili rakibi Bernie Sanders'e önyargılı davrandığını göstermekteydi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BK