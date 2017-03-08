Wikileaks'ten CIA belgeleri: Hack sırları ifşa ediliyor

Wikileaks, Salı günü ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na (CIA) yönelik en büyük ifşasına başladığını duyurarak kurum ile ilgili 8 bin 761 belgeyi yayınladı.

"Vault 7" takma ismi verilen belgelerde, CIA'in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonlara nasıl sızdığının yer aldığı iddia ediliyor.

Zaman içerisinde yayınlanacak milyonlarca belgede CIA'in hack kabiliyetlerini casusluk için nasıl kullandığının bulunacağı belirtiliyor. Belgelerin yayınlanma amacının CIA'in yetkilerini aşıp aşmadığının tartışılması olduğu vurgulanıyor.

Windows, Android, iOS, OSX ve Linux bilgiyasarlar ile internet sağlayacılara sızmayı başaran yazılımların geliştirildiği ifade ediliyor.

Wikileaks, CIA ve müttefiki istihbarat servislerinin Signal, WhatsApp ve Telegram gibi haberleşme programlarına sızmayı başardığını öne sürüyor.

Aynı zamanda Android işletim sistemini kullanan telefonlara sızıldığı, ses ve mesaj trafiğinin toplanıldığı aktarılıyor.

CIA'in akıllı televizyonlara sızmak için İngiliz istihbaratıyla çalıştığı iddia edildi.

CIA'in sözcüsü belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna yönelik bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

İngiltere'de elektronik dinleme ve izlemeden sorumlu istihbarat kurumu GCHQ konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken İngiltere İçişleri Bakanlığı yorumda bulunmadı.

New York Times gazetesi, belgelerin orijinalliğini henüz kanıtlamadıklarını belirtti.

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden ise Twitter'dan yaptığı duyuruda hala belgeler üzerinde çalıştığını ancak program ve ofis isimleri ile şifreleme sistemlerinin belgelerin gerçek olduğuna yönelik bir işaret olduğunu söyledi.

Snowden, ayrıca CIA'in Amerikan şirketlerini hackleyerek bu şirketler için güvenlik sorunu yaratmasının sıkıntılı olduğunu söyledi.

Snowden, CIA'in bir iPhone telefonda yarattığı güvenlik açığını diğer hackerların kullanabileceğini vurguladı.

Wikileaks, 2013-2016 yılları arasına dayanan belgeleri kimin ifşa ettiğini açıklamıyor.

Wikileaks kimi zaman belgeleri 'sorumsuz bir şekilde yayınlamakla' eleştirilse de bu belgelerde kodlar ve isimler yer almayacak.