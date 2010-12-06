WikiLeaks'ten ABD'nin en önemli tesisleri

T24- WikiLeaks son olarak ABD'nin ulusal güvenlliği için büyük önem teşkil eden "tesislerin listesini" yayımladı.





ABD'li diplomatların, zarar görmesi halinde, Amerikan çıkarlarının tehlikeye gireceğini söylediği tesisler arasında yüzlerce petrol tesisi, boru hattı, denizaltı kabloları ve fabrikalar var.

BBC diplomasi muhabiri Jonathan Marcus, bunun muhtemelen Wikileaks'in şimdiye kadar yayımladığı en tartışmalı belge olduğunu söylüyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı Şubat 2009'da, tüm dış temsilciliklerden, ülkenin ulusal güvenliği için önem arzeden tesislerin listesini çıkarmasını istemişti.

Listede, Kongo'daki bir kobalt madeninden, Avustralya'da panzehir üreten bir fabrikaya, Danimarka'da insülin imal eden bir laboratuvara kadar pekçok tesis var.

Times gazetesine göre güvenlik uzmanları, bu listeyi 'Terör örgütleri için bir hediye paketi' olarak niteledi.



'Suudiler terörün baş destekçisi'







Clinton, Suudi yönetiminin ikna edilmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söylüyor

Bu arada, Wikileaks'e göre, ABD Yönetimi, Suudileri, El Kaide, Taliban ve Leşker-i Tayyibe gibi Sünni militan grupların en büyük mali destekçisi olarak görüyor.

Gizli belgelere göre, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suudi yetkilileri militan gruplara para akışını engelleme konusunda ikna etmekte zorlandıklarını belirtti.

30 Aralık 2009 tarihli belgede Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt'in militanlarla mücadele pasif kaldıkları da öne sürülüyor.

Hillary Clinton, açıklamasında radikal İslamcı örgütlere mali destek konusunda Suudi hükümetini suçlamıyor; 'Suudi kaynaklar'dan söz ediyor.

Clinton, "El Kaide, Taliban ve Leşker-i Tayyibe, Hac dönemi ve Ramazan'da her yıl Suudi kaynaklardan muhtemelen milyonlarca dolar topluyor" diyor.

'Assange, bazı belgeleri tutuklanırsa yayımlayacak'

Bu arada, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Mark Stephens BBC'nin sorularını yanıtladı.

Stephens, Assange'ın bazı önemli bilgileri, sitenin ya da kendisinin başına kötü bir şey gelmesi durumunda yayınlamak üzere beklettiğini söyledi.

Stephens müvekkili hakkında İsveç'de yürütülen cinsel taciz soruşturmasının da siyasi içerikli olduğunu savundu.

Avukatına göre eğer Assange, bulunduğu ülke tarafından İsveç'e iade edilirse, İsveç de kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderecek.

İsveç polisi, Ağustos ayında bu ülkeye gitmiş olan Assange'ı, İsveç'te bulunduğu süre içerisinde iki kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamaları nedeniyle sorgulamak istiyor.

İsveç Yüksek Mahkemesi Assange'ın gözaltına alınması kararını onaylamıştı.

İngiltere'de gizli bir adreste kaldığı belirtilen Assange ise, bu suçlamaları reddediyor ve iddiaların, yayınladığı belgeler nedeniyle kendisini karalamak isteyenler tarafından ortaya atıldığını söylüyor.