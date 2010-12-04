Wikileaks'in yıldız falına bakıldı

T24 - Son günlerin en çok koşulanı 'Wikileaks' bir çok alanda tartışıldı ama hakkında değerlendirme yapılmayan bir alan kaldı o da 'astroloji'. Ünlü astroloji uzmanı Hakan Kırkoğlu, gezegenlerin burç değiştirmelerinin karanılıkta kalmış, gün yüzüne çıkamamış bilgilerin, belgelerin ortaya çıkmasına neden olduğunu ve diplomatik ve politik açıdan belirsizliklerin olacağı bir sürece girildiğini yazdı. Kırkoğlu ayrıca daha büyük sarsıntılara neden olacak Wikileaks sızıntılarının mart ayından sonra geleceğini belirtti.







Wikileaks sadece bir başlangıç







Uranüs Koç’a ulaşınca her şey tepetaklak olabilir, dengesizliklere rastlayabiliriz



Bu pazartesi 6 Aralık’ta Balık burcunun son derecelerindeki Uranüs düzgün harekete dönerek, artık bu burca dönmemek üzere ilerlemeye başlayacak, 12 Mart 2011 tarihinde ise Koç burcuna iyice yerleşecek. Aralık ayının ilk günlerine dikkatle bakmalıyız. Zira yavaş hareket eden gezegenlerin burç değiştirmeleri her zaman çarpıcı sonuçlar getirir. Uranüs henüz Koç’a ayak basmasa da, artık bu burca ilerleyecek hareketin içine girmesi, getireceği temaların çok daha görünür hale gelmesini sağlar.



2008 yılında Pluton’un Oğlak burcuna ilerlemesi sırasında da benzer şeyler yaşanmış, global krizin ve ekonomik piyasaların hızla sarsıldığı görülmüştü. Şimdi Uranüs transitine yani kralın çıplak kalabileceği ani durumlara hazırlıklı olmalıyız. Uranüs teması altında her şeyi aydınlatan şok deneyimler vardır. Tıpkı karanlık bir odada otururken ışıkların aniden açılması gibi, her şeyi çok daha farklı ve aydınlık bir bilinçle görmeye başlayabiliriz.



Bunun yanı sıra, öncü burçların 0 dereceleri her zaman çok hassas ve en dikkat çekici yerlerdir. Koç da öncü bir burçtur ve önümüzdeki aylarda 0 derece Koç’a ulaşacak olması artık bu dönemde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, sanki her şeyin sıfırlanacağı bir başlangıç noktasına dönülebileceğini anlatıyor. Bu bakımdan Wikileaks olayını sadece bir başlangıç olarak görmek gerekiyor zira Uranüs mart ayında Koç burcuna girdiğinde gündemini çok daha hızlandıracak.



Peki Uranüs Koç burcunda dünyasal açıdan ne anlama geliyor?



Koç cesareti, yeni adımlar atma kapasitesini, meydan okuyabilmeyi anlatan, ateş elementinden öncü bir burçtur. Fransız Devrimi sırasında keşfedilen Uranüs ise astrolojik açıdan aniden uyandıran, sınır ve kural tanımak istemeyen, kişisel özgürlüklere vurgu yapan bir gezegendir. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde çok daha büyük, kontrol altına alınması güç bir patlayıcı enerji ile karşılaşırız.



Uranüs-Koç çekinmeyen ve ani tepkiler yaratan bir konum olarak hayatımıza heyecan getirirken, politik hayata ve diplomasiye önemli gerginlikler ve kırılganlıklar taşıyacak. Zira bu dönemde denge ve diplomasiyi anlatan Terazi burcundaki Satürn, her şeyin bir satranç oyunundaki gibi planlı şekilde, tüm dengeleri gözeterek yapılması gerektiğini gösterse de, Uranüs’ün Koç burcuna geçmesi oyunun kurallarının aniden değişikliğe uğradığını açıklamakta. Durum böyle olunca, Koç-Terazi karşıt burçlar olduğu için, bu eksende, yani risk almakla özenli olmak, tek başına karar vermekle ortak hareket etmek arasında büyük dalgalanmalar, iniş çıkışlar, dengesizlikler görmeye başlayacağız.



Koç liderleri, yöneticileri çok yakından ilgilendiren bir burç olduğu için, politik alanda hızlı çıkışlar, ani tepkiler ve dengeleri alt üst eden sonuçlarla karşılaşabiliriz. Kısaca böyle, önümüzdeki aylarda dünyada politikaların ve doğal olarak diplomatik girişimlerin yeniden sıfırlanacağı, taze ve belirsizliklerle dolu bir döneme doğru ilerlemekteyiz.







(R.Hakan Kırkoğlu - Milliyet gazetesi)



