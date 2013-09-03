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Bilim / Teknoloji

Wikileaks'in sunucusu satışa çıkarıldı

Wikileaks internet sitesine yayınlama hizmeti veren İsveç merkezli Bahnhof adlı şirket açık artırma ile Wikileaks sunucusunu satışa koydu

03 Eylül 2013 13:57

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’nın gizli diplomatik yazışmalarını yayınlayan Wikileaks internet sitesinin bir dönem yayınlandığı web sunucusu alışveriş sitesi eBay üzerinde satışa çıktı.

Dell Poweredge R410 model sunucuyu, Wikileaks internet sitesine yayınlama hizmeti veren İsveç merkezli Bahnhof adlı şirket açık artırma ile satışa koydu. Bahnhof hosting şirketinin CEO’su Jon Karlung, Wikileaks’in yayınlandığı web sunucusunu yeraltındaki veri merkezinde çekilen fotoğraflarla gösterdi.

eBay’de yer alan satış duyurusunda, Stockholm’ün merkezindeki Thule Brunkow Ridge adlı yeraltı veri merkezinde bulunan sunucunun, Wikileaks tarafından hosting sözleşmenin bir parçası olarak kiralandığı belirtildi.

Şirketin açıklamasına göre, sözkonusu sunucu Wikileaks dışında başka bir müşteri için kullanılmadı. Satışa çıkarılmadan önce sunucunun disklerindeki bilgiler, DoD 5.220,22-M standardına göre tekrar elde edilemeyecek şekilde silindi.

Wikileaks’in web sunucusu için 1325 dolardan başlayan açık artırmada şu ana kadar verilen en yüksek fiyat 1,925 dolar oldu.

Wikileaks, Irak’taki ABD savaş hakkında 400 bin belge yayınlamıştı. Kuruluş daha sonra, 250 binden fazla diplomatik yazışmayı yayınlayarak büyük ses getirmişti.

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