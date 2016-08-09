Wikileaks’in kurucusu: Darbe girişiminin arkasında ABD ve Suudi Arabistan var!

Wikileaks’in kurucu Julian Assange, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin arkasında ABD ve Suudi Arabistan’ın olduğunu öne sürdü.

Sputnik'in haberine göre Assange, Hillary Clinton başta olmak üzere bazı Amerikalı yetkililerin ve Suud hanedanının Türkiye'deki darbenin perde arkasında yer aldıklarını kaydetti.

Assange, ellerindeki belgelerin Hilary Clinton'ın Gülen'e desteğini kanıtladığını belirtti.

Assange, Clinton ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiye de dikkat çekerek, Suudilerin Clinton'a yaptıkları büyük bağışları hatırlattı.

Assange, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu yüzden Amerika'da başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kaygı ile beklediğini öne sürdü.

Russia Today'de (RT) yayınlanan Afshin Rattansi ile Yeraltı programında konuşan Wikileaks kurucusu Julian Assange, Assange "Wikileaks'te yayınlanan 20 bin DNC e-postasının gerçek olduğunu herkes biliyor. Nitekim maillerin kaynaklarının da DNC Başkanı Debbie Wasserman Schultz, DNC İletişim Direktörü Luis Miranda olduğu belli. Clinton bu durumda Wikileaks'e karşı bir manevrada bulunamaz. E-postalardaki içerikler de su götürmez… Bu nedenle de ortaya üçüncü bir aktörü, yani Rus istihbarat servislerini atmak zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

ABD başkan adayı Hillary Clinton, Demokrat Parti kurumlarına ve seçim kampanyasına yönelik siber saldırıların arkasında Rus istihbarat servislerinin bulunduğunu iddia etmişti.