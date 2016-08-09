T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Wikileaks’in kurucusu: Darbe girişiminin arkasında ABD ve Suudi Arabistan var!

Assange, ellerindeki belgelerin Hilary Clinton'ın Gülen'e desteğini kanıtladığını söyledi

09 Ağustos 2016 00:17

Wikileaks’in kurucu Julian Assange, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin arkasında ABD ve Suudi Arabistan’ın olduğunu öne sürdü. 

Sputnik'in haberine göre Assange, Hillary Clinton başta olmak üzere bazı Amerikalı yetkililerin ve Suud hanedanının Türkiye'deki darbenin perde arkasında yer aldıklarını kaydetti.

Assange, ellerindeki belgelerin Hilary Clinton'ın Gülen'e desteğini kanıtladığını belirtti.

Assange, Clinton ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiye de dikkat çekerek, Suudilerin Clinton'a yaptıkları büyük bağışları hatırlattı.

Assange, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu yüzden Amerika'da başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kaygı ile beklediğini öne sürdü.

Russia Today'de (RT) yayınlanan Afshin Rattansi ile Yeraltı programında konuşan Wikileaks kurucusu Julian Assange, Assange "Wikileaks'te yayınlanan 20 bin DNC e-postasının gerçek olduğunu herkes biliyor. Nitekim maillerin kaynaklarının da DNC Başkanı Debbie Wasserman Schultz, DNC İletişim Direktörü Luis Miranda olduğu belli. Clinton bu durumda Wikileaks'e karşı bir manevrada bulunamaz. E-postalardaki içerikler de su götürmez… Bu nedenle de ortaya üçüncü bir aktörü, yani Rus istihbarat servislerini atmak zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

ABD başkan adayı Hillary Clinton, Demokrat Parti kurumlarına ve seçim kampanyasına yönelik siber saldırıların arkasında Rus istihbarat servislerinin bulunduğunu iddia etmişti.

 

ETİKETLER

julian assangedarbe girişimisuudi arabistanabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24