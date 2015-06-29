T24 LogoT24 Logo
Gündem

Wikileaks'in kurucusu Assange: Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar, Esad'ı devirmek için anlaştı!

'Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın 2012 yılında gizli bir anlaşma yaptı'

29 Haziran 2015 22:31

Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, hafta sonu Rus televizyonuna verdiği demeçte; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın 2012 yılında gizli bir anlaşma yaparak, Suriye’de Esad rejimini devirme konusunda el sıkıştıklarını iddia etti.

Londra’da üç yıldan beri gizlendiği Ekvador Büyükelçiliği’nde Rusya’nın “Russia-1” televizyon kanalı muhabiriyle görüşen Assange, çarpıcı iddialarda bulundu.

Assange, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ile diğer devlet kurumları arasında yapılan 70 bin yazışmayı incelediğimizde; Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar’ın 2012 yılında Beşar Esad rejimini devirmek için gizlice anlaştıkları ortaya çıkıyor. Bu üç ülke arasında yapılan gizli anlaşmaya ABD, İngiltere ve Fransa da ilk başta uzaktan destek vermiş" dedi. 

ETİKETLER

türkiyesuriyekatarsuudi arabistanWikileaksjulian assange

İlgili Haberler

Uzmanlar, WikiLeaks'in sızdırdığı TiSA taslağı hakkında ne diyor?

Analistler: Taslak metin imzalanırsa, hükümetlerin bu alanlarda denetleme ve düzenleme yetkisi ortadan kalkabilir

Wikileaks Suudi belgelerinden: ABD'nin İran'a kur yapan mesajlarını bir Türk taşıdı

Suudi Arabistan, belgelerin gerçekliği doğrudan reddedemedi

Wikileaks: ABD, son üç Fransa Cumhurbaşkanı'nı dinledi

Dinleme skandalının ortaya çıkmasının ardından ABD'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24