Wikileaks'in kurucusu Assange: Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar, Esad'ı devirmek için anlaştı!

Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, hafta sonu Rus televizyonuna verdiği demeçte; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın 2012 yılında gizli bir anlaşma yaparak, Suriye’de Esad rejimini devirme konusunda el sıkıştıklarını iddia etti.

Londra’da üç yıldan beri gizlendiği Ekvador Büyükelçiliği’nde Rusya’nın “Russia-1” televizyon kanalı muhabiriyle görüşen Assange, çarpıcı iddialarda bulundu.

Assange, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ile diğer devlet kurumları arasında yapılan 70 bin yazışmayı incelediğimizde; Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar’ın 2012 yılında Beşar Esad rejimini devirmek için gizlice anlaştıkları ortaya çıkıyor. Bu üç ülke arasında yapılan gizli anlaşmaya ABD, İngiltere ve Fransa da ilk başta uzaktan destek vermiş" dedi.