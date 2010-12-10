-WİKİLEAKS'İ ERGENEKON'A BENZETTİ ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Baktılar ki Wikileaks belgeleri, Ergenekon'la benzer bir işi yapıyor, aynı vazifeyi görüyor, sorgusuz, sualsiz Wikileaks belgelerine sarıldılar. İftirayı dahi kendileri üretemiyorlar, yabancı diplomatlardan ödünç alıyorlar. Yabancı internet sitelerinin iddialarını alıp bunun borazanlığını yapıyorlar'' dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Wikileaks belgeleri konusunda muhalefetin tutumunu eleştirerek, şunları söyledi: ''Baktılar ki Wikileaks belgeleri, Ergenekon'la benzer bir işi yapıyor, aynı vazifeyi görüyor, sorgusuz, sualsiz Wikileaks belgelerine sarıldılar. İftirayı dahi kendileri üretemiyorlar, yabancı diplomatlardan ödünç alıyorlar. Yabancı internet sitelerinin iddialarını alıp bunun borazanlığını yapıyorlar. En sert şekilde böyle bir şey olmadığını söylediğimizde yüzleri kızaracağı yerde, utanacakları, sıkılacakları yerde 'belgesini getir' diyorlar. Yahu sen 12 Eylül halk oylamasında gidip muhtardan belgeni alamadın, oy kullanamadın. Şimdi kalkmış bizden belge istiyorsun. Belge kim, sen kim. Ben 'ispat edin, hesapları bulun hem o hesaplardaki paraları, hem mal varlığımı size bağışlayacağım' diyorum. Açıklama yapıyor 'biz haram para istemeyiz'. Anadolu'da bir söz vardır 'her boyayı boyadın bir fıstık yeşili kaldı' diyor.'' Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki öğrenci protestosunu da değerlendiren Başbakan Erdoğan, ''Fırsat olsa tavsiye ederdim. 'Bu kadar bol paranız var, şöyle yapın güzel yapın, akşam omlet yeyin' derdim. Orada kalkıyorsunuz sizin öğretmeniniz durumunda olanlara yumurta atıyorsunuz. Bu nasıl bir özgürlük'' diye konuştu. -''MEN DAKKA DUKKA''- Erdoğan, ''Üniversitelerde, baskı ve şiddet uygulamayı özgürlük arayışı gibi gösterenlerin, demokrasi perdesi altında faşizm yaptığını da kaydetti. ''Anamuhalefet partisinden destek ve teşvik gören eylemciler, faşizm özentilerini daha fazla sergiler hale geliyorlar'' diyen Erdoğan, ''Önce anamuhalefetin temsilcisi, iktidarı faşistlikle orada damgalarken, biraz sonra 'sizin bu yaptıklarınız faşizan bir baskıdır' diye oradaki öğrencilere hitap ediyor. Ne oldu? Arapların bir atasözü var: (Men dakka dukka)'' dedi.