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Dünya

WIKILEAKS'E RAKİP GELİYOR STOCKHOLM (A.A)

10 Aralık 2010 16:07

-WIKILEAKS'E RAKİP GELİYOR STOCKHOLM (A.A) - 10.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarını yayımlayan Wikileaks'in eski çalışanı Daniel Domscheit-Berg, rakip sitenin yolda olduğunu söyledi. İsveçli yayın kuruluşu SVT'ye demeç veren eski Wikileaks sözcüsü Domscheit-Berg, gizli belgeleri ortaya döken rakip bir siteyi faaliyete geçirmeyi planladığını belirterek, sitenin, anonim kaynakların medyaya hassas bilgiler sunmasına yardımcı olacağını kaydetti. Domscheit-Berg, "Openleaks" adını verdiği sitenin, anonim kaynakların "outleti" gibi çalışacağını ifade ederek, eski Wikileaks çalışanlarının da projede yer alacaklarını kaydetti. Mülakatta Wikileaks kurucusu Julian Assange'ı da eleştiren Domscheit-Berg, karar verme sürecindeki şeffaflık eksikliği nedeniyle Wikileaks'den ayrılmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

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