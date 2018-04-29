Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan hüküm giyen Chelsea Manning tahliye edildi

ABD ordu mensubu iken Wikileaks'e yüz binlerce askeri belge sızdırma suçuyla 7 yıldır hapiste olan Chelsea Manning, kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

BBC'ye açıklama yapan ordu söscüsü, Manning'in kaldığı Fort Leavenworth askeri cezaevinden ayrıldığını doğruladı.

29 yaşındaki Manning'in, 2010'da ABD'ye ait gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırması ABD tarihinin en büyük sızıntılarından biri olmuş, Manning, 2013 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama, Chelsea Manning'in 35 yıllık cezasını başkanlığının son günlerde imzaladığı bir kararname ile indirmişti.

Hapse girmeden önce Bradley olan adını hapiste geçirdiği cinsiyet değişikliğinden sonra Chelsea olarak değiştiren Manning, Kansas'ta tutulduğu erkek hapishanesinde iki kere intihara kalkışmış, bir kere de açlık grevine girmişti.

Manning'in avukatı Nancy Hollander, BBC'ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin "sonunda bir kadın olarak yaşayacak olmaya hazır olduğunu" açıkladı.

Tahliyesinden bir hafta önce bir açıklama yayımlayan Manning, "Chelsea olarak ilk kez kendime bir gelecek görebiliyorum. Bu kimliğimle dış dünyaya adapte olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Manning, Wikileaks'e sızdırdığı belgeler nedeniyle aralarında "casusluk" suçunun da bulunduğu 20 suçtan hüküm giymişti.

En ciddi suçlama olan "düşmana yardım ve yataklık" suçlamasından ise beraat etmişti.

Chelsea Manning, davanın ilk duruşmalarından birinde yaptığı açıklamada belgeleri Amerika'nın askeri ve dış politikaları hakkında kamu nezdinde bir tartışma başlatmak için sızdırdığını söylemişti.

Manning sonrasında ise ülkesini üzdüğü için özür dilemiş, "dünyayı iyi anlamda değiştirebileceği yanılgısına kapıldığını" ifade etmişti.

29 yaşındaki Manning, Obama'nın ceza indirimi kararı sonrası yaptığı açıklamada hayatına daha önce de yaşadığı Maryland eyaletinde devam etmek istediğini söyledi.

Chelsea Manning'in muvazzaf asker statüsünün devam ettiği, askeri mahkemede devam eden temyiz süreci sonlanana kadar da bu durumun devam edeceği belirtiliyor.

Manning'in maaş almayacağı ancak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Manning, eğer temyiz davasını kaybeder ise ordudan "onursuz" bir şekilde ihraç edilecek.