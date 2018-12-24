WikiLeaks yayınladı: ABD büyükelçiliklerinin 'casusluk' için alışveriş listesi

Hükümetlerin ve diğer kuruluşların gizli belgelerini kamuoyuna duyuran WikiLeaks, ABD büyükelçiliklerinin talep ettiği malzeme listelerini yayımladı. Listelerin 'elektronik casusluk' amacıyla talep edilen materyallerden oluştuğu düşünülüyor.

WikiLeaks, küresel çapta ABD büyükelçiliklerinin 'elektronik casusluk' faaliyetleri için 16 binden fazla araç ve ekipman talep ettiği listeleri yayımladı. ABD'nin Frankfurt Konsolosluğu'nun elçiliklere, her tür cep telefonunun şifresini kırıp içindeki verileri ele geçiren bir donanım gönderdiği ortaya çıktı.

Siparişler arasında 'Cep Telefonu Analiz Edici' denilen bir dijital adli tıp cihazı dikkat çekiyor. Cihaz, hangi işletim sistemi olduğu fark etmeksizin, her platformdan her türlü şifreleme ve kilitleme modelini devre dışı bırakıp tüm veriyi almak için kullanılıyor.

Bu cihazın, Nisan 2016'da Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir Amerikan diplomatik temsilciliğine, Kasım 2016'da Karadağ'ın başkenti Podgoriça'daki ABD Büyükelçiliği'ne teslimatı için sipariş verilmiş. Siparişlerin toplandığı merkez, ABD'nin Almanya'nın Frankfurt kentindeki Başkonsolosluğu'nun Bölgesel Tedarik Destek Ofisi (RPSO).