Wikileaks Suriye belgelerini yayınlıyor

Wikileaks Suriyeli siyasetçilere, bakanlıklara ve şirketlere ait iki milyondan fazla e-postayı yayınlayacağını açıkladı.

"Suriye dosyaları" adında bir dosya halinde yayınlanacak ve "büyük ses getireceği" söylenen belgeler, önümüzdeki iki ay içinde yayınlanacak.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, belgelerin sadece Suriye için değil Suriye karşıtları için de utanç verici olduğunu söyledi.

Yayınlanacak e-postalar, 2006 Ağustos ayı ile 2012 Mart ayı arasına ait.

Suriye'de yaklaşık 16 aydır hükümet ile silahlı muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Muhalif grupların verdiği bilgiye göre yaklaşık 15,800 kişi hayatını kaybetti.



'Özel yazışmalar'



Wikileaks'ten Sarah Harrison, Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yazışmaları yayınlanacak kurumlar arasında, Suriye'nin Dışişleri, Maliye, Enformasyon, Ulaşım ve Kültür bakanlıklarının yer aldığını söyledi.

Harrison, "Yayınlayacağımız bilgiler, üst düzey Baas partisi yetkililerinin özel yazışmalarından, Suriye bakanlıklarından diğer ülkelere yapılan finansal transferlere kadar uzanıyor" dedi.

Tecavüz ve cinsel taciz ile suçlandığı İsveç'e iade edilmesine karar verilen Assange, Londra'da Ekvador Büyükelçiliği'nde bulunuyor.

Harrison yaptığı açıklamada Assange'ın "yayınlanacak belgelerin, şu ya da bu grubun eleştirilmesinden ziyade, onların çıkarlarını, eylemlerini ve düşüncelerini anlamamıza yardımcı olacağını" söylediğini aktardı.

Harrison, Assange'ın "Bu çatışmayı ancak onu anlayarak çözebiliriz" dediğini ifade etti.

Wikileaks, yayınlanacak 2,434,899 e-postanın bir kısmının, Batılı devletlerin ve şirketlerin söylediklerinin tam aksi şekilde hareket ettiklerini gösterdiğini belirtti.

E-postalara dayanan bilgiler, ABD'nin Associated Press, İspanya'nın Publico.es ve Mısır'ın el Masri el-Yum haber ajansları tarafından yayınlanacak.

Yayınlanan belgelerin bazılarının, Suriye yetkilileri ve Batılı devletler arasında askeri amaçlı ticaret anlaşmaları ile ilgili olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe