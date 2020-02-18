Wikileaks sözcüsü: Julian Assange'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

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ABD'ye iadesi gündemde olan ve Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Wikileaks sözcüsü Kristinn Hrafnsson yaptığı açıklamada Assange'ın artık tecritte tutulmadığını da dile getirdi.

Assange'ın hapishanedeki sağlık durumunun giderek kötüleştiği ile ilgili açıklamalar ve raporlar birçok kişiyi endişelendirmişti.

ABD'nin iade talebiyle ilgili duruşma önümüzdeki hafta Londra'da görülecek. Eğer kabul edilirse ABD'de 18 farklı casusluk suçlamasıyla yargılanacak olan Assange onlarca yıl hapis cezası alabilir.