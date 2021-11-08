Wikileaks kurucusu Assange ve nişanlısı Morris, Britanya Adalet Bakanı'na yönelik yasal süreç başlattı

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Wikileaks kurucusu Julian Assange ve nişanlısı Stella Morris, Britanya Adalet Bakanı Dominic Raab ve Belmarsh Cezaevi Müdürü'ne, Assange demir parmaklıklar arkasındayken evlenmelerini önledikleri iddiasıyla dava açıyor.

Çift, evliliklerinin engellenmesinin ardında "ABD'nin Assange'a yönelik siyasi savaşı" olduğunu belirtti.

Daily Mail'in aktardığına göre Morris, "Bir düğün, Julian için bir mutluluk anı, bu çılgın şartlarda birazcık normallik olur. Julian'ın tutunacak bir dala ihtiyacı var çünkü geleceğinin belirsizliği ve Belmarsh'taki günlük hayat onun için çok zorlayıcı" dedi.

Çift, mayıs ayından bu yana Assange'ın tutulduğu Belmarsh Cezaevi'nde evlenmelerine izin verilmesi için başvuruda bulunuyordu.

Assange ve Morris, Raab ve Jenny Louis'e yönelik yasal süreci cuma günü başlattı.