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Dünya

Wikileaks kurucusu Assange: Rusya'ya sığınmasını Snowden'a ben tavsiye ettim

Eski NSA çalışanı Edward Snowden, 2 yıldır Rusya'da yaşıyor

01 Eylül 2015 01:44

Şu anda Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange, eski NSA çalışanı Edward Snowden'a Rusya'ya sığınmasını öğütleyenin kendisi olduğunu söyledi..

The Times'a bir mülakat veren Assange, ABD'nin tehditleri nedeniyle kaçmak isteyen Snowden'in ilk başta Latin Amerika'ya sığınmayı düşündüğünü söyledi. Ancak Assange'a göre, eski NSA çalışanının Latin Amerika ülkelerinden birine sığınması halinde, CIA'in burada Snowden'i kaçırması ve muhtemelen öldürmesi tehdidi gündemdeydi. Assange, bu nedenle Snowden'a, bütün karşı propaganda kampanyasına rağmen Rusya'ya sığınmasını tavsiye etmiş.

Eski NSA çalışanı Edward Snowden, casusluk ve devlet malını çalmak gibi iddialarla suçlanıyor. Snowden, 2013 yılının Haziran ayında Hong Kong'tan Rusya'ya uçmuş, ertesi yıl da 3 yıl süreyle geçerli olacak oturma izni almıştı.

 

 

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