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Dünya

Wikileaks kurucusu Assange'ın partneri Moris: Siyasi davalar siyasi karşılık gerektirir

08 Ağustos 2020 12:20

T24 Dış Haberler

Britanya'daki Belmarsh Cezaevinde tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi gündemde olan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın partneri Stella Moris, Assange ve Kylie Moore-Gilbert davalarının "siyasi davalar" olduğunu ifade ederek Avustralya hükûmetine harekete geçme çağrısında bulundu.

Avustralya-Britanya çifte vatandaşı olan Dr. Moore-Gilbert de "casusluk yaptığı" iddiasıyla İran'da çölün ortasında bulunan ve kötü şartlarıyla bilinene Karçak Cezaevi'nde tutuluyor.

Moris, Assange'ın Moore-Gilbert'i tanıdığını ve sağlık durumundan endişe duyduğunu ifade etti.

"Avustralya hükûmetinin iki vatandaşını da yarı yolda bıraktığını" ifade eden Moria, "Siyasi davalar siyasi karşılık gerektirir" diyerek Kanberra'ya çağrıda bulundu.

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