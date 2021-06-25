Wikileaks kurucusu Assange'ın nişanlısı, Biden'a seslendi: ABD'nin değiştiğini göstermek istiyorsa onu özgür bırakmalı

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Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın nişanlısı Stella Moris, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulunarak "ABD'nin değiştiğini ve özgür basına önem verdiğini" düşünüyorsa, Assange'ı serbest bırakmasını istedi.

Reuters'a Britanya'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi istenen nişanlısı Assange'ın durumu hakkında konuşan Moris, "Eğer Biden gerçekten Trump mirasından kurtulmak istiyorsa bu davayı düşürmeli. Julian'a karşı bu yargılamayı sürdürüp, küresel basın özgürlüğünü savunduklarını söylemeyi sürdüremezler" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Joe Biden Başkan Yardımcısı iken ABD, Assange'ın iadesini istememişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten birkaç hafta sonra ise Assange hakkında yeni suçlamalar yöneltildi. ABD Adalet Bakanlığı, şubat ayında Assange hakkında son suçlamalar üzerine iadesini isteyeceklerini duyurdu.

Moris, yaptığı açıklamalarda yakında Assange ile Britanya'daki hapishanede evlenmeyi planladıklarını söyledi. Assange'ın durumunun kötü olduğunu ancak hâlâ mücadele ettiğini söyleyen Moris, "İade edilirse hayatta kalabileceğini düşünmüyorum" dedi.