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Dünya

Wikileaks kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi "kaçma riski" gösterilerek reddedildi

Britanya'daki mahkeme Assange'ın ABD'ye iadesini reddetmişti

06 Ocak 2021 14:46

Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi kaçma riski olduğu gerekçe gösterilerek reddedildi.

Britanya'da bu hafta düzenlenen duruşmada casusluk suçlarıyla yargılanmak üzere ABD'ye iadesi kabul edilmeyen Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Hâkim Vanessa Baraitser, "geçmiş hareketlerini göz önünde bulundurduğunda Assange'ın kaçma riski olduğunu" belirtti.

Hâkim Baraiter, Wikileaks kurucusu Assange'ın "kaçma riskini" gerekçe gösterirken cinsel taciz suçlamalarıyla soruşturulmak üzere İsveç'e iadesi söz konusu olduğunda 2012 yılında Ekvador Büyükelçiliği'ne kaçtığını hatırlattı. Assange, Ekvador Büyükelçiliği içinde yedi yıl geçirmişti. 

Assange, bu hafta ABD'ye iadesinin reddedilmesinden sonra Belmarsh Cezaevi'ne geri götürülmüştü. 

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