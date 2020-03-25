Wikileaks kurucusu Assange'ın 'Covid-19 riski' gerekçesiyle tahliye talebi reddedildi

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Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın avukatları, Londra'da tutuklu bulunan gazetecinin Koronavirüs tehlikesi sebebiyle kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, Assange'ın talebini reddetti.

Assange'ın avukatları taleplerini bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne iletti. Avukatlar, Wikileaks kurucusunun yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle "muhtemel tehlike" altında olduğunu ifade etti.

Birçok kaynak, Assange'ın Belmarsh Cezaevi'ne girdiği ilk günlerde sağlık durumunun çok kötü olduğunu, hatta ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Birleşmiş Millet işkence özel raportörü Nils Melzer tarafından hazırlanan raporda Assange'ın hapishanede maruz kaldığı muamelenin ölümüne sebep olabileceği belirtilmişti. Assange'ın mahkemeye giderken çekilen son görüntüleri Wikileaks kurucusunun sağlık durumunda iyileşme olduğunu göstermişti.

Af Örgütü'nün Avrupa Araştırmaları Yardımcı Direktörü Massimo Moratti konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19 krizi sebebiyle Britanyalı yetkililer acil olarak gözaltında tutulan veya tutuklu bulunan bazı mahkûmları, özellikle risk grubundakileri serbest bırakmayı düşünmeli. Jullan Assange'ın Covid-19'a karşı zarar görebilir durumda olduğu iddiası dikkatlice incelenmelidir" dedi.

Britanya'da Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek mahkeme süreci sürüyor. ABD'de kendisine 18 tane casusluk suçlaması yöneltilen Assange, iade edilmesi durumunda onlarca yıl hapis yatabilir.