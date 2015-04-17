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Dünya

Wikileaks kurucusu Assange, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili ifade verecek

İsveç'te, cinsel taciz suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Assange, iddiaları reddediyor

17 Nisan 2015 00:40

2012 yılında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Julian Assange, hakkında açılan cinsel taciz suçlamasıyla ilgili olarak Londra'da ifade vermeyi kabul etti. Wikileaks sitesinin kurucusu Assange'ın hakkında, İsveç'te tutuklama kararı bulunuyor. Kararın gerekçesi ise cinsel taciz. Asange ise hakkındaki bu iddiaları reddediyor.

İsveç Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Assange'ın İsveçli avukatı Thomas Olsson, İsveçli savcı Marianne Ny'in, Assange'nin cinsel taciz suçlamasıyla ilgili ifadesinin Londra'da alınması önerisini kabul ettiklerini belirtti. Olsson, bildiriyi savcılığına yazılı olarak gönderdiklerini ifade etti.

 

İsveç Devlet Televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Savcılık Bilgilendirme Danışmanı Karin Rosander, bildiriyi aldıklarını ve detaylı olarak inceledikten sonra yarın cevaplayacaklarını söyledi. 

İsveç'te cinsel taciz suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Julian Assange, İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilmekten endişe ettiği için 19 Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

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