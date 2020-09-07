Wikileaks kurucusu Assange, ABD'ye iade davası için Merkezi Suç Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor

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Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange, ABD'ye iadesi ile ilgili davada Britanya Merkezi Suç Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkacak.

4 hafta sürecek duruşmada mahkeme ABD Adalet Bakanlığı'nın Assange'ın devlet sırlarını çalmak için bilgisayar korsanları tutmaya çalıştığı iddialarını dinleyecek.

ABD'de büyük juri daha önce Assange'a yöneltilen 18 suçlamayı kabul etti. Assange'ın suçlu bulunduğu 17 madde ABD Casusluk Yasaları kapsamına giriyor. Bunların arasında gizli askeri ve diplomatik belgelere ulaşıp ve yayınlamak da bulunuyor.

Wikileaks kurucusu ABD'ye iade edilirse 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

TIKLAYIN- Kimi için dünyayı değiştiren bir gazeteci, kimi için devlet sırlarını ifşa eden bir casus: Wikileaks’in kurucusu Julian Assange

Assange'ın avukatları, kendilerine ABD'nin yeni iddianamesini incelemek için yeterince vakit verilmediğini ifade etti. Wikileaks kurucusunun savunma ekibi davanın siyasi amaçlı olduğunu ve Assange'ın savaş suçlarını ortaya çıkardığı için yargılandığını savunuyor.

Assange uzun süre sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak. Wikileaks kurucusu rahatsızlığı nedeniyle birkaç duruşmaya çıkamadı.

Wikileaks kurucusu, sığındığı Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'nden çıkarılmasından bu yana Belmarsh Cezaevi'nde bulunuyor.