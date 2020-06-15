Wikileaks kurucusu Assange'a yönelik iddianamede 'Teminat Cinayeti'ne yer verilmedi: "ABD, savaş suçlarını gündeme getirmek istemiyor"

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ABD'li savcılar, hazırladıkları Julian Assange'a yönelik iddianamede Wikileaks'in paylaştığı en ses getiren görüntülerden "Teminat Cinayeti"ne (Collateral Murder) yer vermedi. Bu hamle, "ABD savaş suçlarını gündeme getirmek istemiyor" yorumlarına sebep oldu.

Britanya'da Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve sağlık durumunun kötü olduğu bilinen Wikileaks kurucusu Assange'ı ABD iade almak ve 17'si casusluk kanunundan olmak üzere 18 ayrı suçtan yargılamak istiyor.

Assange'a yöneltilen suçlamaların çoğu ABD ordusunun Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili dosya ve görüntülerini paylaşmasından kaynaklanıyor.

‘’Teminat cinayeti’’ adıyla Wikileaks’in dünyaya servis ettiği video, Irak’ta ABD askerlerinin bir hava taşıtından gülerek ve şakalaşarak 2’si Reuters muhabiri olmak üzere 12 ila 18 sivili vurarak öldürdüğünü gösteriyordu. 18 dakikalık kayıtta pilotlardan birinin iki çocuğu vurduktan sonra ‘’Bu çocuklarını savaşa getirdiği için onların hatası’’ dediği duyuluyordu. Bu video ABD'nin iddianamesine dahil edilmedi.

Assange'ın savunma ekibine yasal danışmanlık yapan avukat Greg Barns, iddianamede "Teminat Cinayeti"eden bahsedilmese de savcıların suçlamalarını bu gibi görüntülerin paylaşılması üzerine kurduğunu ifade etti.

Barns, 'Teminat Cinayeti'nin ABD tarafından işlenen "yasadışı cinayetleri" gösterdiğini ifade ederek, "Bu bilmeyi hakkettiğimiz bir şeydi. Yayınlanması açıkça kamu yararınaydı, hâlâ da öyle" dedi.

Avustralyalı senatör ve "Assange'ı Eve Getirin Grubu'nun Parlamento'daki Dostları"nın kurucusu Peter Whish Wilson, "İddianamede 'Teminat Cinayeti'nin yer almaması beni şaşırttı. Ancak düşününce tabii ki ABD'nin kendi adaletsizliğini, savaş suçlarını ve yalanlarını vurgulamak istemediğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.