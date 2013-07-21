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Dünya

'Wikileaks' filminin ilk fragmanı yayınlandı

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın hayatını konu alan 'The Fifth Estate' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Filmin ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor

21 Temmuz 2013 14:17

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait diplomatik yazışmaları internete sızdırarak deprem etkisi yaratan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın hayatı film oldu.

Dreamworks Pictures'ın yapımını üstlendiği ve Wikileaks olaylarını anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı.

 

Assange 'Kara propoganda' dedi

 

“The Fifth Estate” adlı filmde, Wikileaks'in kurucusu Assange'i ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch canlandırıyor.

Assange'ın sağ kolu ve sözcüsü Alman aktivist Daniel Domscheit-Berg'i ise İspanyol-Alman oyuncu Daniel Brühl oynadı.

Yaklaşık bir yıldır Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde Assange, daha önce filmi kendisine yönelik bir kara propaganda çalışması olarak gördüğünü belirtmişti.

Filmin ekim ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

The Fifth Estate'in ilk fragmanı:

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