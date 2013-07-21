'Wikileaks' filminin ilk fragmanı yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait diplomatik yazışmaları internete sızdırarak deprem etkisi yaratan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın hayatı film oldu.

Dreamworks Pictures'ın yapımını üstlendiği ve Wikileaks olaylarını anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Assange 'Kara propoganda' dedi

“The Fifth Estate” adlı filmde, Wikileaks'in kurucusu Assange'i ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch canlandırıyor.

Assange'ın sağ kolu ve sözcüsü Alman aktivist Daniel Domscheit-Berg'i ise İspanyol-Alman oyuncu Daniel Brühl oynadı.

Yaklaşık bir yıldır Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’nde Assange, daha önce filmi kendisine yönelik bir kara propaganda çalışması olarak gördüğünü belirtmişti.

Filmin ekim ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor.