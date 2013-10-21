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Kültür-Sanat

Wikileaks filmi gişede ezildi

Wikileaks’ın kara propaganda yapmakla suçladığı 'The Fifth Estate' filminin vizyona girdiği ilk haftadaki gişe hasılatı Julian Assange’ın yüzünü güldüreceğe benziyor

21 Ekim 2013 15:18

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ı anlatan film 'The Fifth Estate' vizyona girdiği ilk haftada yılın en kötü açılışlarından birine imza attı.

ABD’de bu hafta sonu vizyona giren film, 3 gün içinde 1.7 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. 30 milyon dolar bütçeyle çekilen film bin 769 salonda gösterime girdi. 'The Fifth Estate'in bu hafta vizyona giren diğer rakipleri 'Carrie' 17 milyon dolar, Arnold Schwarznegger ve Sylvester Stallone başrollerini paylaştığı 'Escape Plan' 9.8 milyon dolar gişe hasılatı yaptı.

Wikileaks, film vizyona girmeden önce senaryosunu internete sızdırmıştı. Julian Assange’ın filmde kendisini candıran Benedict Cumberbatch’e rolünü eleştiren bir mektup yazdığı da ortaya çıkmıştı. İngiliz oyuncu Cumberbatch, olumsuz yorumlara karşı Entertainment Weekly dergisine yaptığı açıklama “Hayranlarım arkamı kollar” demişti.

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