Wikileaks'e ABD ile ilgili gizli belgeleri sızdıran Manning, tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulundu

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2010 yılında Julian Assange yönetimindeki Wikileaks'e ABD ile ilgili gizli dosyalar sızdıran eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning'in çarşamba günü Virginia eyaletinde tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Eski istihbarat analistinin hukuk ekibi, Manning'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun iyiye gittiğini açıklandı.

Alexandria Şerifi'nin konuyla ilgili açıklamasında Manning'in güvende olduğu ve cezaevide ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

Manning, gizli dosyaları Wikileaks'e sızdırdığı gerekçesiyle 35 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak dönemin ABD lideri Barack Obama'nın talebiyle bu ceza kısaltılmıştı. 2017 yılında serbest kalan Manning, Wikileaks ile ilgili yürütülen soruşturmada ifade vermeyi reddettiği için 2019'da tekrar tutuklandı. Manning yaklaşık bir senedir cezaevinde bulunuyor.

Manning'in avukatları dün yaptığı açıklamada, eski istihbarat analistinin ifade vermeme konusunda "geri adım atmaya niyeti olmadığını" belirtti.

Öte yandan, Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek yargı süreci Britanya'da devam ediyor.