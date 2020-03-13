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Dünya

Wikileaks'e ABD ile ilgili gizli belgeleri sızdıran Manning'in serbest bırakılmasına karar verildi

Manning, yaklaşık 1 yıldır ifade vermeyi reddettiği için cezaevinde tutuluyordu

13 Mart 2020 10:38

T24 Dış haberler

ABD'de bir federal hâkim, 2010 yılında Julian Assange yönetimindeki Wikileaks'e ABD ile ilgili gizli dosyalar sızdıran ve şu anda Virginia eyaletinde bir cezaevinde tutuklu bulunan eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning'in serbest bırakılmasını emretti.

Manning, 2010'da yüz binlerce gizli dosyayı Wikileaks'e sızdırdığı gerekçesiyle 35 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak dönemin ABD lideri Barack Obama'nın talebiyle bu ceza kısaltılmıştı. 2017 yılında serbest kalan Manning, Wikileaks ile ilgili yürütülen soruşturmada ifade vermeyi reddettiği için 2019'da tekrar tutuklandı. Manning yaklaşık bir senedir cezaevinde bulunuyor.

Eski ordu analistinin serbest bırakılmasını emreden hâkim Anthony J Trenga, "Mahkeme, Sayın Manning'in büyük juri önüne çıkmasına artık gerek kalmadığına karar vermişti, bu sebeple artık cezaevinde tutulmasının bir amacı kalmamıştır" yazdı.

Hâkim, Manning'in ifade vermeyi reddettiği için kesilen para cezalarının kaldırılması talebini reddetti.

Manning çarşamba günü Virginia eyaletinde tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunmuş ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Manning'in savunma ekibi, analistin ifade vermeme konusunda "geri adım atmayacağını" belirtmişti.

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