Wikileaks: Clinton'ın gizli konuşmalarını sızdırdık, Assange'ın interneti kesildi

Sızdırdığı gizli belgelerle bazı devletleri zor durumda bırakan web sayfası Wikileaks, Ekvador hükümetinin kurucusu Jullian Assange'nin internet bağlantısını kestiğini iddia etti.

Wikileaks, Assange'ın internet bağlantısının, ABD'de Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın kapalı kapılar ardında yaptığı bazı konuşmaları sızdırmasının ardından kesildiğini öne sürdü.

İsveç'in, hakkındaki cinsel saldırıları iddiaları sonrası iadesini istediği Assange, 2012'den beri Londra'nın Ekvator Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşıyor.

45 yaşındaki Assange, ABD'ye gönderilmesi halinde de, gizli bilgileri ifşa etmek suçundan yargılanabilir.

Ekvador Dışişleri Bakanı Guillaume Long iddialarla ilgili yorum yapmadı. Long, Assange'ın sığınma koşullarının aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

Londa Emniyet Müdürlüğü de yorum yapmayı reddetti.

Wikileaks geçtiğimiz günlerde de Clinton'un seçim kampanyasını yöneten John Podesta'yla yazışmalarını kamuoyuna sızdırmıştı.

Sızdırılan son belgeler, Clinton'un Wall Street'teki yatırım bankalarının yöneticileri yakın ilişkilerini ortaya çıkarmıştı.

Bu belgelerde Clinton'ın 2013'te ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra ülkenin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın bir konferansında yaptığı konuşma da yer alıyor.

Belgelere göre Clinton bu konuşmada ülkesinin mümkün olan en gizli şekilde Suriye'de müdahalede bulunmasını istediğini söylemişti.

Clinton'ın Goldman Sachs'tan konuşma karşılığı 225 bin dolar aldığı da iddia ediliyor.

Beyaz Saray iddiaları yalanlamamış, siber saldırıların arkasında ise Rusya'nın olduğunu iddia etmişti.