Wikileaks: CIA’in açıklamaları istihbarat raporu değil, politik etki için tasarlanmış bir basın açıklaması

Wikileaks’ kurucusu Julian Assange, CIA’in Rusya’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesiyle ilgili bilgilendirmenin istihbarat raporu değil, ‘politik etki için tasarlanmış bir basın açıklaması’ olduğunu söyledi.



Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğuna dair CIA raporunu değerlendirmek için düzenlediği basın açıklamasında, ABD istihbarat kurumlarının Barack Obama yönetimi altında politize olduğunu ifade eden Assange, “CIA’in sunduğu raporun ‘sıfır’ kanıtsal ağırlığı var” dedi.

'DNC sızıntısının kaynağı devlet dışı bir aktör'



Demokratik Ulusal Komite’ye (DNC) ait belgelerin sızdırılması konusunda kaynağın devlet dışı bir aktör olduğunu teyit eden Assange, “Kaynaklarımızı korumak konusunda kaygılıyız. Eğer kaynak bir devlet olsaydı, onu korumak konusunda daha az endişeli olurduk” ifadelerini kullandı.



CIA’in raporunda DNC’ye yönelik siber saldırının ne zaman düzenlendiğinin bilinmediğini kaydeden WikiLeaks kurucusu, “Demokratik Ulusal Komite’ye saldıran hackerlar arasında Ruslar olsa da bu durum, siber saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Rus hükümeti tarafından desteklendiğini göstermez” diye konuştu.



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‘Wikileaks de Clinton’ın kazanmasını bekliyordu’



Milyarder işadamı Donald Trump’ın Mart 2016'ya kadar hiç kimse tarafından seçimlerin muhtemel galibi olarak görülmediğini ifade eden Assange, WikiLeaks'in de kamuoyu yoklamalarına bakarak Hillary Clinton'ın kazanmasını beklediğini söyledi. WikiLeaks yayınlarında sahtecilik yapılmadığını belirten Assange, "WikiLeaks, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde bilgisayarları bozulan çalışanlar hakkında bilgi getirene 30.000 dolar ödül verecek" dedi.

