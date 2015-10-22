Wikileaks, CIA Başkanının kişisel e-postalarını yayımladı



Wikileaks internet sitesi, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan'ın şifresi kırılan kişisel e-posta hesabından alındığı belirtilen 6 belge yayımladı.

CIA, Brennan'a ait belgelerin yayınlanmasını kınadı. "E-posta hesabına saldırının bir suç olduğu ve Brennan'ın ailesinin mağdur olduğu" belirtildi. "Herkesin bu tür bir saldırının kurbanı olabileceği"nin belirtildiği açıklamada, belgelerin yayınlanmaması istendi. Wikileaks geçtiğimiz yıllarda ABD'ye ait gizli belgeleri yayınlamış ve Washington'ın tepkisini çekmişti.

Eski CIA başkanı Tenet de belgelerde

Brennan'ın 2008 yılında doldurduğu bir anket formu yayınlanan belgeler arasında bulunuyor. 50 sayfalık belgede Brennan'ın mesleki geçmişi ve kişisel hayatı ayrıntılı bir şekilde aktarılıyor. Anket formunda CIA eski başkanı George Tenet'in adı ve telefon numarası da geçiyor.

2007 yılına ait bir metinde Brennan İran'daki durumu değerlendiriyor. Bir faks belgesinde CIA'in bir özel şirketle yürüttüğü iş ilişkilerinin ayrıntılarına yer veriliyor. Wikileaks, önümüzdeki günlerde Brennan'ın e-posta hesabından başka belgelerin de yayınlanacağını duyurdu.

'E-posta hesabını kıran lise öğrencisi'

13 yaşında bir öğrenci olduğunu belirten bilgisayar korsanı bir süre önce Brennan'ın AOL'deki e-posta hesabının şifresini kırdığını iddia ederek birçok haber kuruluşunu aramıştı. Bilgisayar korsanı, Brennan'ın e-posta hesabında birçok gizli belgenin yer aldığını ileri sürmüştü.

ABD başkan adayı Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde resmi yazışmalarını özel e-posta adresi üzerinden yürütmesi eleştiri konusu olmuştu. Clinton yazışmaları "kolaylık olsun" diye özel e-posta adresi üzerinden yürüttüğünü açıklamıştı.