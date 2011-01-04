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Sağlık

WikiLeaks belgelerinde ABD'nin genetiğiyle oynanmış tohum baskısı

WikiLeaks'in sızdırdığı sızdırdığı ABD Dışişleri kriptolarından genetiğiyle oynanmış tohumlar çıktı.

04 Ocak 2011 02:00

T24- WikiLeaks'in sızdırdığı sızdırdığı ABD Dışişleri kriptolarından genetiğiyle oynanmış tohumlar çıktı. Belgeye göre, Fransa'nın genetiği değiştirilmiş mısır tohumunu yasaklamasının ardından Paris’teki Amerikan büyükelçisi Craig Srapleton, bu ürünleri yasaklayan ülkelerin cezalandırılmasını istiyor.


BBC'de yayımlanan habere göre, Guardian'da yer alan, gazetenin çevre editörü John Vidal imzalı haber, Wikileaks internet sitesi tarafından yayımlanan yeni belgelerden çevreyle ilgili olan bazıları hakkında.

Haberin başlığı "Amerikan diplomatları genetik modifikasyona uğramış tohumlara direnen Avrupa'nın cezalandırılmasını istemiş".

Haberde ele alınan Wikileaks belgelerinin ortaya koyduğu olay 2007 yılına dayanıyor.

O yıl Fransa, Montanso mısır tohumu olarak bilinen genetiğiyle oynanmış tohum cinsinin ülkede kullanımı yasaklıyor.

Bunun üzerine Paris’teki Amerikan büyükelçisi Craig Srapleton tarafından Washington'a gönderilen yazışmada, Avrupa Birliği'nin, özellikle de söz konusu tohumun kullanımını desteklemeyen ülkelerin cezalandırılması talep ediliyor.

Wikileaks'in yayınladığı diğer belgelerde de genetiğiyle oynanmış tohum sektörünün, Amerikan ticari ve stratejik çıkarları için önem arz ettiği vurgulanıyor.

Guardian'ın haberinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Amerika'nın kalkınmakta olan birçok ülkede, rahipler tarafından karşı çıkılan tohumların kullanımını Vatikan üzerinden yaymaya çalıştığı iddiası.

Yazışmalarda Papa'ya yakın danışmanların söz konusu tohumları üreten Amerikan şirketlerini desteklemek konusunda ikna edildikleri, Papa'nın da kısa süre sonra ikna olacağının beklenebileceği söyleniyor.

Guardian'ın haberi Amerikan hükümetinin genetik modifikasyona uğrayan tohumları üreten şirketler adına doğrudan çalıştığı yorumuyla sona eriyor.

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