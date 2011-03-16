-WIKILEAKS BELGELERİ KİTAP OLDU İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Özgür Uçkan ve Cemil Ertem tarafından yazılan ''Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoş Geldiniz'' adlı kitap okuyucuyla buluştu. Nesil Yayınları'ndan yapılan yazılı açıklamada, kitabın, sadece Wikileaks hakkında değil, ekonomiden politikaya, uluslararası ilişkilerden ulus devletlere, medyadan teknolojiye, kurulmakta olan ''yeni dünya düzeni'' hakkında yazıldığı, aynı zamanda bu derin dönüşümün ortasında kendisine yeni bir yol açan Türkiye hakkında da bilgi verdiği aktarıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''2006'dan bu yana faaliyette olan Wikileaks internet sitesi, bu tarihten beri artan bir ivmeyle dünya siyaset sahnesinde ağırlığını gittikçe artıran bir fenomen haline gelmeye başladı. Bağdat'ta, içlerinde iki Reuters muhabirinin de olduğu silahsız gruba ateş açan bir ABD helikopterinin kamerasından kaydedilmiş görüntüleri sızdırarak 2010'da perdeyi açan Wikileaks, ABD ordusunun Irak'ta işlediği bir savaş suçunu açığa vuruyordu. Daha sonra ABD'nin Afganistan işgaliyle ilgili Afgan Savaş Günlükleri ve Irak işgalinin iç yüzünü ortaya koyan Irak Savaş Kayıtları ortaya çıktı. Ancak Wikileaks'i dünya gündemine sokan asıl olay, Watergate skandalına atıfla 'Cablegate' adı verilen, 251 bin 287 adet ABD Dışişleri Bakanlığı iç yazışma belgesinin 28 Kasım 2010 gecesi yayınlanmaya başlaması oldu. Bu olayla birlikte Wikileaks internet sitesi ve sitenin 'yüzü' Julian Assange bir anda dünya gündemine oturdu. Başta ABD olmak üzere, dünya siyasetinin önemli aktörlerinin gözleri bu 'ikiliye' yöneldi. Bu açıdan bakılınca 28 Kasım 2010, dünya diplomasi tarihinin en sarsıcı gerçeklerinin ortaya döküldüğü bir tarih olarak anılacak.'' ''İnternet ile bilginin iktidarın denetiminden çıktığı bir döneme girildiğinin'' savunulduğu açıklamada, ''Alanında uzman iki isim Özgür Uçkan ve Cemil Ertem tarih, felsefe, sosyoloji, ekonomi ve siyaset arasındaki bağlantıları günümüz şartlarına göre okuyarak, teknolojinin bu alanlar arasındaki ilişkiyi daha da görünür hale getirmesinin sonuçlarını bize bu kitapta anlatıyor'' ifadeleri kullanıldı.