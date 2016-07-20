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WikiLeaks, AKP'nin iç yazışmalarını yayınladı

Wikileaks 762 e-posta adresinden 294 bin 548 yazışma ve bunlarla birlikte binlerce ek dosya yayınlandı

20 Temmuz 2016 02:50

WikiLeaks, yayınlamayı planladığı bir seri e-postanın ilk adımı olarak, 2010 yılından başlayarak darbe girişiminden bir hafta önceye kadar süren AKP içi mail’leri paylaştı.

E-postaların akparti.org.trden geldiği belirtilirken, gönderilen e-postaların en yenisi 6 Temmuz 2016 tarihi taşıyor. En eskisi ise 2010 yılına ait.

Sitede konuya ilişkin yer açıklamada, belgelerin 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce elde edildiği aktarıldı. Ancak WikiLeaks’in, belgeleri yayınlama takvimini, hükümetin darbe sonrası tasfiyelerine cevap olarak, öne çektiği bilgisi de sitede yer alıyor.

Yapılan açıklamada, “Yayınlanan e-postaların çoğunun hassas iç meseleler yerine dünyayla uğraştığı dikkate alınmalı” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, “Materyal ve kaynağın darbe girişimi, ya da rakip siyasi parti ya da devletle herhangi bir suretle bağlantılı olmadığını teyit ettik” ifadesi kullanıldı.

762 adresin e-mail adresi yazışmaları bulunuyor

 

Yayınladıkları ilk bölümün, 2010 yılından 6 Temmuz'a dek dönemi kapsadığını bildiren Wikileaks, bu bölümde 294.548  bin e-mail bulunduğunu, alfabetik sıraya göre A-I harfleriyle başlayan isimlerin e-maillerini yayınladıklarını açıkladı. Bu bölümde 762 e-mail adresinin yazışmaları bulunuyor.

WikiLeaks, belgelerin yayınlanmasından önce yaptığı duyuruda, siber saldırıya uğradıklarını kaydetmişti. Saldırının e-postaların yayınlanmasını engellemeyi hedeflemesinin mümkün olduğunu belirten Wikileaks, “Zamanlama Türkiye devletine ya da müttefiklerine işaret ediyor” demişti.

 

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