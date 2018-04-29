Wikie: Dünyanın konuşabilen ilk katil balinası

İskoçya'daki St Andrews University Üniversitesi'nden bilim insanları, eğittikleri bir katil balinanın, insanların kullandığı kelimelerle konuşabildiğini açıkladı.

Wikie adı verilen dişi balina, hava deliği üzerinden "Merhaba" ve "Güle güle" diyebiliyor. Ona bakan görevliye ismiyle "Amy" diyerek hitap edebiliyor.

16 yaşındaki Wikie üçe kadar da sayabiliyor.

Konuşurken ne kadar başarılı bir performans sergilediği ise özel bir yazılım ile test ediliyor.

Daha önce katil balinaların yunusları ve deniz aslarını taklit edebildikleri tespit edilmişti.

Ancak Fransa'nın Antibes kentindeki bir deniz parkında tutulan Wikie'nin insanları taklit edebilen ilk katil balina olduğu sanılıyor.

Bazı İngiliz gazeteleri de İskoç bilim insanlarında bugünkü sayılarında yer verdi.

Times'taki haberin başlığı, "Wikie konuşuyor: Merhaba diyebilen katil balina."

Gazetenin bilim editörü Tom Whippale haberinde, bilim insanlarının bugüne dek balinaların yeteneklerini hafife aldıkların kabul ettiklerini yazdı.

Daily Telegraph da habere birinci sayfasında yer verdi.

Gazete iç sayfalarında "Dünyanın konuşan ilk balinası Wikie'yle tanışın" dedi.