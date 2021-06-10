Wijnaldum, PSG ile üç yıllık sözleşme imzaladı

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, Liverpool'la sözleşmesi sona eren Georginio Wijnaldum ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı futbolcu ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu. 30 yaşındaki yıldız ile Barcelona da ilgileniyordu. Wijnaldum, PSG'de yılda 9 milyon 500 bin euro kazanacak.

Wijnaldum beş sezon formasını giydiği 259 maçta 26 gol atarken 15 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu milli formayı ise 77 kez sırtına geçirirken 22 kez rakip ağları sarsmayı başardı.