Wijnaldum, PSG'de mutlu olmadığını kabul etti

PSG'nin sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Georginio Wijnaldum, takımında mutsuz olduğunu kabul etti.

Futbol tarihine geçecek bir transfer dönemini geride bırakan Paris Saint-Germain, Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum ile anlaşarak rotasyonunu genişletmişti. Ancak 30 yaşında tecrübeli orta saha oyuncusu, aldığı sürelerden dolayı mutsuz olduğunu kabul etti.

Mauricio Pochettino yönetimindeki PSG'de sadece altı maçta ilk 11'de başlayabilen Wijnaldum, "Tamamen mutlu olduğumu söyleyemem çünkü bulunduğum durum istediğim bir şey değil. Ancak futbol böyle bir şey. Bununla baş etmesini öğrenmem gerekecek. Savaşçı biriyim. Pozitif kalmadı ve işleri tersine çevirmeliyim" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda çok fazla maça çıktığını ve her zaman fit bir durumda olduğunu sözlerine ekleyen Wijnaldum, yaşadığı sürecin kendi hayatında yeni bir durum olduğunu belirtti.

Öte yandan Hollanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, oyuncunun kendi kulübünde yeteri kadar oynamamasından dolayı endişeli olduğunu paylaştı.