Wii Fit'te artık dizi de izlenebilecek

T24-

Nintendo Türkiye Genel Müdürü Hasan Çolakoğlu, "Oyun konsolları sadece oyun için olmaktan çıktı.Örneğin Türkiye'de şu ana kendi kendinize egzersiz yapmanızı sağlayan Wii Fit 40 bin eve girdi. Özellikle bayanlar, ağırlıklı olarak evinde fitness yapmak için alıyor. İstanbul'da düzenli üyelikleri olup, fitness salonlarına giden 40 bin kişi olup olmadığı tartışılır ama 40 bin kişi Wii fitness'i kullanarak evinde spor yapıyor" dedi.



HT Ekonomi Soruyor programında Necdet Çalışkan ve İpek Kaplan'ın sorularını yanıtlayan Çolakoğlu, Nintendo'nun konsollarının bayanların ilgisini daha çok çektiğine dikkat çekerek, "Biz de özellikle kadınların gittiği perakendecilerde özel işbirlikleri yapıyoruz. Mehmet Öz'ün sağlıklı yaşam kitabını ve Wii Fit'i özel bir paketle sunduk. Önümüzdeki günlerde ünlü bir mankenle özel bir Wii Fit paketi çıkaracağız" diye konuştu. 65 milyonluk toplam satış adedi ile Nintendo Wii'nin dünyanın en popüler oyun konsolu olduğunu belirten Çolakoğlu, "Wii üzerinden istediğiniz bir TV dizisinin istediğiniz bir bölümünü de seyretme imkanı olacak. Bu şu anda Japonya'da var, bir yıl içinde Avrupa ve Türkiye'de de olmasını bekliyoruz. Böylece önümüzdeki yıl Aşk-ı Memnu'yu da Wii üzerinden seyretme imkanı doğacak" dedi.



Çolakoğlu, Nintendo'nun gelecek ay tanıtacağı yenilikleri hakkında şunları söyledi: "Bunlardan biri olan yaşam sensörü ile parmağınıza taktığınızda kan basıncınızı ve kalp atış hızınızı ölçebiliyorsunuz. Bu cihazla oyunlar artık hissederek oynanabilecek. Oyun sizin duygu durumunuza göre tepki verecek. İkinci yenilik ise dünyanın ilk 3 boyutlu taşınabilir oyun konsolu olacak. Bu konsolla gözlüksüz 3 boyutlu oyun oynanabilecek."



En çok spor satıyor



2006 yılında Türkiye'de resmi satışlara başlayan Nintendo'nun oyun satışları bu yılın mart ayı sonu itibariyle 250 bin adedi buldu. Türklerin en çok satınaldığı oyunlara bakıldığında spor oyunları ilk sıralarda yeraldı. Wii Sports 85 bin adet ile birinci olurken, onu 39 bin adet ile Wii Fit ve 30 bin adet ile Wii Play izledi. Paket antrenman programları ve kalori ölçerinin yanı sıra denge oyunları da bulunan Wii Fit Plus ile kişiye özel fitness programı oluşturulabiliyor. Çolakoğlu, "6 aylık süreçte şu kadar kilo vermek istiyorum" deyip, buna özel program çıkartabiliyorsunuz, kişinin programa uygun gidip gitmediğini de ölçüp, ekstra egzersiz veriyor. Fitness hocası bile sizinle bu kadar ilgilenmez" diyor.