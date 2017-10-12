Wiggins 5 yıl daha Minnesota’da

NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves, Kanadalı oyuncusu Andrew Wiggins'in sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

NBA’in resmi sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki genç basketbolcunun Minnesota Timberwolves ile yılda 30 milyon Dolar'dan 5 yıllık (150 milyon Dolar) yeni bir kontrata imza attığı bildirildi.

Cleveland Cavaliers tarafından 2014 draftında 1 numaradan seçilen Wiggins, Timberwolves’a Kevin Love karşılığında takas edilmişti.

3 yıldır NBA’de parkeye çıkan basketbolcu geçen sezon Minnesota formasıyla 23,6 sayı, 4 ribaunt ve 1 top çalma ortalamasıyla oynamıştı.