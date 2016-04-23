Wifi özelliğine sahip bükülebilen silah 'Cornetshot' Türkiye'de de üretilecek

Sadece ABD ve İsrail tarafından kullanılan ve hedef pozisyonuna göre sağa ve sola yönlendirilebilme özelliğiyle bilinen Cornetshot türü silah, artık Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Tanesi 2 bin 800 dolar yani yaklaşık 8 bin liraya mal olan silahın ağırlığının 4 kilo 300 gram olduğu ifade edildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, silahla ilgili bilgi veren Elektrik Elektronik Mühendisi Görkem Kalender, "Silahı bir noktaya doğrultuyorsunuz köşenizden çıkmadan bölgeyi ekrandan gözlemliyorsunuz. Silahın namlusu çıkıyor, siz de güvenli bir şekilde operasyonu gerçekleştiriyorsunuz. Cornershot, silahlı kuvvetlerimizin kendi silahını ön tarafa entegre ederek ön, sağ ve sol tarafa ateş etme imkanına sahip bir ürün" ifadelerini kullandı.

5 mühendis ve 5 işçi tarafından 18 ayda üretildi

2014 yılında AR-GE çalışmalarına başlanan ve Türk mühendisleri tarafından Ankara İvedik Organize Sanayi bölgesinde üretilen silahı için 5 mühendis ve 5 işçiden oluşan bir ekip, 18 aylık bir çalışma gerçekleştirdi.

Cornershot silahlarından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 20 tane verildiğini belirten Kalender "Ayrıca gece görüş otofokus özelliği de var. Silahın atış menzili içerisinde değiştirilebilir kameraları var ve wifi özelliğine sahip. Görüntüler tim merkezine aktarılıyor. Atış testleri Makina Kimya'nın atış poligonunda denendi. Ağır ve otomatik silahlara göre çalışma yapıyor" şeklinde konuştu.

Tanesi 2 bin 800 dolar yani yaklaşık 8 bin liraya mal olan silahın ağırlığının ise 4 kilo 300 gram olduğu ifade edildi. Süreç içinde terörle mücadele eden tüm personele dağıtılması planlanan Cornershot silahının, öncelikle Özel Kuvvetler birlikleriyle jandarma ve Özel Harekat ekiplerinin kullanacağı kaydedildi.