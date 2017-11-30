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WİFİ ismi bomba paniğine neden oldu

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) Nairobi-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağında ‘bomb on board’ isimli wifi ağı ismi tespit edilmesi bomba paniğine neden oldu

30 Kasım 2017 18:56

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) Nairobi-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağında ‘bomb on board’ isimli wifi ağı ismi tespit edilmesi bomba paniğine neden oldu. THY uçağı Hartum’a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın TK-608 sefer sayılı seferini yapan uçağı 107 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak üzere Nairobi’den havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra ‘bomb on board’ adlı bir wifi ağı ismi tespit edildi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hartum Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı sorunsuz bir şekilde Hartum Havalimanı’na iniş yaparken, polis ekipleri uçak güvenlik prosedüründen geçerken, yolcular ise güvenlik aramasından geçirildi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. THY uçağı daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere Hartum’dan havalandı.

 

 

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