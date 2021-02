WiLAT Türkiye: Lojistik ve taşımacılık sektörünün kadın platformu kuruldu 

T24 Ekonomi

1919 yılında Londra'da kurulan, lojistik ve taşımacılık sektörünün 101 yıllık önde gelen sivil toplum derneği olan CILT – Chartered Institute of Logistics and Transport'un kadın kanadı WiLAT – Women in Logistics and Transport, Türkiye'de kuruldu.

WiLAT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız liderliğinde, sektörün tüm katmanlarında söz sahibi olan 12 kadın ile kurulan WiLAT Türkiye'nin Covid-19 nedeniyle çevrimiçi olarak organize edilen kuruluş toplantısı, derneğin tarihindeki en büyük katılımcı sayısı ile gerçekleşti.

"Hep birlikte daha güçlüyüz" ilkesiyle yola çıktığını açıklayan WiLAT Türkiye hakkında Berna Akyıldız, şu görüşleri dile getirdi:

"Bizler erkek egemen lojistik ve taşımacılık sektöründe lider kadınlar olarak, sektörde kadın olmanın güçlüklerinin farkındayız. Fakat, tüm zorluklara rağmen başarının mümkün olduğunu biliyoruz. WiLAT Türkiye ailesi olarak amacımız, yeni nesillere de bunun mümkün olduğunu göstermek olacak."



WiLAT Türkiye kurucu üyeleri

Kuruluş toplantısına CILT International Başkanı Dato Radzak Malek, WiLAT Global Başkanı Gayani De Alwis ve WiLAT Global Ortadoğu Başkanı Nadia Abdul Aziz de konuşmacı olarak katıldı. Jonuşmalarda, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 12'sini lojistik sektörünün oluşturduğuna ve ülkenin lojistik ve taşımacılık dünyasındaki önemine dikkat çekildi.

WiLAT Global ailesindeki en hızlı kurulumu Türkiye'nin gerçekleştirdiğini belirten CILT International Genel Sekreteri Keith Newton, "Sizinle çok daha erken tanışmış olmayı dilerdik; ailemize ve sektöre büyük katkılar sağlayacağınızdan eminiz" dedi.

Sektörde kadının yerini güçlendirmeyi ve arttırmayı hedeflediğini vurgulayan WiLAT Türkiye, “lojistik ve taşımacılığı genç nesillere tanıtıp onların sektöre adım atmalarını sağlarken, aynı zamanda sektörde faal olan kadın profesyonellerin kariyer gelişimine her aşamada destek vereceğini” açıkladı.

Berna Akyıldız kimdir?

WiLAT Türkiye'nin başkanlığını üstlenen Berna Akyıldız, TGL TRANSTAŞ Global Lojistik A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika Bölgesi Koordinatör Başkan Yardımcısı, DEİK Togo İş Konseyi Kurucu Başkanı olan Akyıldız, UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) ve KAGİDER üyesi.