Wi-Fi cihazları’nda kanser tehdidi!

2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün “Wi-Fi cihazları 2B sınıfında insanlar için kanserojen tehdit oluşturuyor” açıklamasının ardından İngiliz sigorta şirketi Lloyd’s da, elektromanyetik radyasyonlar sonucunda oluşan sağlık sorunlarını sigorta kapsamından çıkardı. Karar, Wi-Fi ağlarının hayati risk taşıdığının itirafı olarak değerlendiriliyor.

NTV'de yer alan habere göre; İngiliz şirketin, elektromanyetik radyasyonlar sonucunda oluşan sağlık sorunlarını sigorta kapsamından çıkarması üzerine; İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü Nöroloji Profesörü Olle Johansson; Wi-Fi cihazlarından kaynaklanan muhtemel sağlık sorunları olağanüstü bir şekilde genişlediğini belirterek, beyin tümöründen lösemiye, hafıza kaybından konsantrasyon eksikliğine kadar birçok şikayet görülebileceğini ifade etti. Radyasyonun yalnızca Wİ-Fİ ağlarıyla sınırlı kalmadığını söyleyen Johansson, tüm radyo dalgalarının insan ve hayvan sağlığı üzerinde önemli etkiler bıraktığını söyledi.



