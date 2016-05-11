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Bilim / Teknoloji

Wi-Fi cihazları’nda kanser tehdidi!

“Radyasyon sonucunda oluşan sağlık sorunları sigorta kapsamından çıktı; Wi-Fi ağları hayati risk taşıyor”

11 Mayıs 2016 17:29

2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün “Wi-Fi cihazları 2B sınıfında insanlar için kanserojen tehdit oluşturuyor” açıklamasının ardından İngiliz sigorta şirketi Lloyd’s da, elektromanyetik radyasyonlar sonucunda oluşan sağlık sorunlarını sigorta kapsamından çıkardı. Karar, Wi-Fi ağlarının hayati risk taşıdığının itirafı olarak değerlendiriliyor.

NTV'de yer alan habere göre; İngiliz şirketin, elektromanyetik radyasyonlar sonucunda oluşan sağlık sorunlarını sigorta kapsamından çıkarması üzerine; İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü Nöroloji Profesörü Olle Johansson; Wi-Fi cihazlarından kaynaklanan muhtemel sağlık sorunları olağanüstü bir şekilde genişlediğini belirterek, beyin tümöründen lösemiye, hafıza kaybından konsantrasyon eksikliğine kadar birçok şikayet görülebileceğini ifade etti. Radyasyonun yalnızca Wİ-Fİ ağlarıyla sınırlı kalmadığını söyleyen Johansson, tüm radyo dalgalarının insan ve hayvan sağlığı üzerinde önemli etkiler bıraktığını söyledi.

 

 

 


 

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