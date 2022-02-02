Whoopi Golberg, Holokost hakkındaki sözlerinin ardından sunduğu programdan uzaklaştırıldı

Oyuncu Whoopi Goldberg, Nazilerin 6 milyon Yahudi'ye soykırım yaptığı Holokost’un “ırkla ilgili olmadığını” söylediği açıklamalarının ardından ABC’deki The View programından uzaklaştırıldı.

Oyuncu Whoopi Goldberg, sunucularından olduğu talk-show programı View’da, ABD’de bir bölge okul kurulunun Holokost hakkındaki Pulitzer Ödüllü çizgi roman Maus'un sınıflarda okutulmasını yasaklamasını değerlendiriyordu. Goldberg, “Bu, beyaz insanların beyaz insanlara yaptığı. Kendi aranızda savaşacaksınız.” demişti.

Goldberg’ün sözleri çok sayıda insanın tepkisini çekmişti. Holokost sırasında Nazi Almanyası ve destekçileri, 1939-1945 yılları arasında 6 milyon Avrupalı Yahudiye soykırım yaptığı hatırlatıldı.

Goldberg daha sonra katıldığı bir programda sözleriyle ilgili özür diledi.

ABC News Başkanı Kim Godwin ise Twitter’dan yaptığı açıklamada “Whoopi Goldberg’ü yanlış ve kırıcı sözleri nedeniyle iki hafta uzaklaştırıyorum. Whoopi özür dilemiş olsa da ondan biraz uzaklaşıp sözlerinin etkisi hakkında düşünmesini istedim.” yazdı.