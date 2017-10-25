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Dünya

WHO’dan Rakka’ya 5 ton ilaç ve tıbbi malzeme

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (DFID), Avrupa Birliği ve Norveç’in desteğiyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Suriye’nin Rakka bölgesinde yeni erişim sağlanan yerlerdeki binlerce insana sağlık hizmeti götürüyor

25 Ekim 2017 13:10

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (DFID), Avrupa Birliği ve Norveç’in desteğiyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Suriye’nin Rakka bölgesinde yeni erişim sağlanan yerlerdeki binlerce insana sağlık hizmeti götürüyor.
WHO\'dan yapılan açıklamaya göre, Rakka Kaymakamlığı\'na bağlı yeni bölgeler de erişilebilir hale geldikçe, WHO kentin kuzeybatısındaki Al-Tabqa Devlet Hastanesine binlerce insana verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek için ilaç ve tıbbi malzeme gönderiyor.
WHO tarafından bölgeye gönderilen beş ton ağırlığındaki sevkiyatta 500 tramva vakası ve 37 bin tıbbi tedaviye yetecek tedarik bulunuyor. Sağlık hizmetlerine erişimin hala sınırlı olduğu Rakka’da şu anda 13 bin 500’den fazla insan yaşıyor.
Al-Tabqa Devlet Hastanesi Şubat 2017’de bölgede yaşanan ağır çatışmalarda zarar görmüştü. WHO’nun desteğiyle hastanenin acil birimi, dahiliye ve pediyatri birimleri rehabilite edilmişti. Eylül 2017’deki yenilemeden bu yana hastane 800’ü kadın ve 1300’ü çocuk, 3400’den fazla hastayı tedavi etti.

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