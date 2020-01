WHO: Yeni Kara Veba salgının tedavisi yok, ölüm oranı %88

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika\'da ortaya çıkan ve şu ana kadar 127 kişinin ölümüne neden olan ve toplam 1,300 kadar insana bulaşan Kara Veba hastalığının tedavisi olmadığını, hastalığın ölüm oranının yüzde 88 olduğunu söyledi. Bölgedeki sağlık kriz merkezi ölümlü vakaların beş günde yüzde 37 arttığına dikkat çekti.

Başlangıç belirtileri ateş, üşüme, baş ağrısı ve adele ağrısı olan Kara Veba da olarak bilinen Marburg virüsü hastalığı Ebola’ya benziyor ve vakaların yüzde 88’inde ölümle sonuçlanıyor.

WHO web sitesinden yapılan açıklamada, \"Marburg virüsü hastalığı özel bir tedavisi olmayan ölüm oranı yüksek nadir bir hastalıktır. Virüs kan, vücut sıcısı ve hastalık bulaşmış insanların veya (maymun ve meyve yarasası gibi) hayvanların dokusu ile doğrudan temas yoluyla bulaşıyor\" denildi.

WHO hastalığın erken teşhisi durumunda su kaybının giderilmesi ve semptomatik tedavinin hayatta kalma şansını artırdığını fakat şu anda virüsü tamamen etkisiz hale getirebilecek lisanslı bir tedavi olmadığını açıkladı.

WHO Afrika Bölge Ofisi Acil Durumlar Teknik Koordinatörü Dr. Zabulon Yoti, \"Acil müdahalede toplumun da sorumluluk alması çok önemli\" dedi ve sağlık yetkililerini başarı ve sürdürülebilirlik kapasitelerini artırmak için yerel toplumla birlikte çalışmaya, gelenek ve görenekleri daha iyi anlamak için çabalamaya çağırdı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Eylül ayında başlayan salgın hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu söylemişti.

Madagaskar\'ın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Air Seychelles, Ekim ayının başlarında uçuşlarını durdurmuş ve Madagaskar\'daki hava alanları, hastalığın yayılmasını engellemek için yolcularını sağlık taramasından geçirmeye başlamıştı. (Fotoğraflı)