WHO: Vaka sayısı 2 bini aştı

WHO ve Amerikan Ulusal Sağlık kurumları verilerine göre, H1N1 virüsünün doğrulanmış vakaları son olarak İsveç ve Polonya'nın katılımıyla 24 ülkede görülürken, bu ülkelerdeki toplam doğrulanmış vaka sayısı da 2 bin 80'e ulaştı.



Meksika'da hayat normale dönmeye başladı



Meksika'da domuz gribiyle ilgili toplam 1.112 vaka doğrulanırken, çoğu başkentte olmak üzere 42 kişi de hayatını kaybetti.



Çin Meksika'dan gelen uçağa yönelik karantinayı kaldırdı



Dünya genelinde gündemin ilk sıralarında yer alan ''domuz gribi'' veya H1N1 virüsünün en fazla etkilediği Meksika'nın başkenti Mexico City'de bugün dükkân ve iş yerlerinin açılabileceği açıklanırken, Çin'de Meksika'dan Şanghay'a gelen bir yolcu uçağına yönelik 7 günlük karantina kaldırıldı.



Mexico City kamu sağlık kurumu yetkilileri, bugünden itibaren spor ve alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro ve restoranların açık olacağını, ancak açıklanan hijyenik kurallara uyulması gerektiğini bildirdi.



İş yerlerinin açılması ve faaliyetiyle ilgili kuralların bugün detaylı olarak açıklanması bekleniyor.



Çin Xinhua ajansının haberinde de, Meksika'dan Şanghay'a gelen yolcu uçağındaki 7 günlük karantinanın kaldırıldığı belirtilerek, söz konusu uçak yolcularından birinde H1N1 virüsü bulunduğu anımsatıldı.



Haberde, Jilin bölgesi Changchun kentinde 25 Kanadalı öğrenciye uygulanan karantina uygulamasının da kaldırıldığı kaydedildi.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) daha önce tüm ülkelere yönelik olarak bilimsel kanıtlar olmadan turistlerin karantina altına alınmaması, ticaretin kısıtlanmaması çağrısında bulunmuştu.

