WHO : Papua Yeni Gine'de çocuk felci salgınına karşı aşı kampanyası sürüyor

İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Papua Yeni Gine’de çocuk felci salgının yeniden baş göstermesiyle Morobe, Eastern Highlands ve Madang kentlerinde yaklaşık 300 bin çocuğa aşı yapıldı.

Papua Yeni Gine sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaklaşık 18 yıldan sonra ülke genelinde yeniden çocuk felci salgınının ortaya çıktığını doğruladı. Salgının Temmuz ayında ortaya çıkmasıyla gerçekleştirilen ilk aşılama kampanyasının ardından Morobe, Madang, Eastern Highlands, Enga, Chimbu Southern Highlands, Western Highlands, Jiwaka ve Hela kentlerinde ikinci aşılama kampanyasında 700 bin çocuğun, Eylül ve Ekim ayındaki aşılama kampanyasında ise 1 milyon 265 bin çocuğun aşılanacağı belirtildi.

WHO, salgından şu ana kadar dört kişinin etkilendiğini ve en son vakanın 13 Ağustos’ta 22 aylık bir kız çocuğunda görüldüğünü duyurdu.