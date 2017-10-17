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Dünya

WHO Nijerya'da yaklaşık 900 bin kişiye sarıhumma aşısı yaptı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Dünya Sağlık Örgütünü (WHO) Nijerya'da sarıhumma salgınını kontrol altına almak için yaklaşık 900 bin kişiyi aşıladı

17 Ekim 2017 13:56

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Dünya Sağlık Örgütünü (WHO) Nijerya\'da sarıhumma salgınını kontrol altına almak için yaklaşık 900 bin kişiyi aşıladı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) genel başkanı Chikwe Ihekweazu Abuja\'da yaptığı açıklamada, bu ölümcül hastalığın etkilerini kısıtlayacaklarını söyledi. Ihekweazu, Kwara bölgesindeki sarıhumma teşhisinin Lagos Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapıldığını ve teşhisin Dakar Senegal\'da bulunan Pasteur Enstitüsü\'nde onaylandığını belirtti.
Chikwe Ihekweazu hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık olduğunu söyledi.
Hastalığın daha ileri aşamalarında ise ağız ve burunda kanama olduğunu belirten Ihekweazu, salgının kontrolü için en iyi çözümün aşılama olduğunu açıkladı.
NCDC\'nin hızlı ve düzenli bir yanıt alabilmek için bir Kaza Yönetim Sistemi (IMS) oluşturduğunu söyleyen Chikwe Ihekweazu, \"Nijerya WHO\'nun ilkeleri göz önüne alarak bu hastalığa karşı bir aşı kampanyası planlıyoruz. Hastalığın yayılmasını engellemek için enfeksiyondan etkilenmiş bölgelerde ve çevresindeki yerel hükümet alanlarında aşılama yapılacak\" dedi.
Şimdiye kadar bilinen 873 bin 837 bin hastaya bağışıklık kazandırmayı hedefleyen on günlük kampanya, 13 Ekim\'de Kwara ve Kogi bölgelerinde başladı.
Ülke genelinde 200\'den fazla sağlık çalışanı ve gönüllünün katıldığı kampanyada, dokuz aylık - 45 yaş aralığındaki hastalara tedavi imkanı sunuluyor.
WHO Nijerya sözcüsü Doktor Wondimagegnehu Alemu, \"Bu kampanya yüksek riskli alanlarda yaşayan insanları sarıhummadan korumayı ve hastalığın ülkenin diğer bölgelerine yayılmasını engellemeyi hedefliyor\" dedi.
WHO ve diğer sağlık örgütleri, 12 Eylül\'de Kwara\'da ortaya çıktığından beri devletin salgınla olan mücadelesini destekliyor. (Fotoğraflı)

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