WHO: Mugabe’nin iyi niyet elçiliğini iptal etti

İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Zimbabwe’li Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin iyi niyet elçisi görevini, şikayetler üzerine iptal etti.

Bir zamanlar Zimbabwe’nin sağlık sistemine olan katkıları için övülen Mugabe’yi eleştirenler 30 yıllık yöneticiliği süresince ülkenin sağlık sisteminin çöktüğünü söylediler.

“Bütün şikâyetçileri dinledim” diyen WHO Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebrevesus, kararı almadan önce Zimbabwe Hükümeti ile görüştüğünü ve kararın WHO’nun yararına olacağını söyledi.

Mugabe’nin bölgedeki görevdaşları üzerinde etkisi olmasını umarak göreve getirildiğini ancak şikayetler üzerine kararı gözden geçirileceği WHO tarafından açıklanmıştı.