WHO gençleri öldüren 3 etkeni açıkladı

Dünyadaki genç ölümlerinde en büyük üç etken göre,trafik kazaları, intihar ve şiddet.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) desteğiyle
yapılan ve Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, ilk olarak tüm
dünyada 10-24 yaşlarındaki ergen (adölesan) ve gençlerdeki ölüm
oranlarına bakıldı. WHO, bu yaş grubundaki insanların sayısının 1,8
milyar olduğunu bildirdi.
Trafik
kazaları, şiddet, intihar, hamilelik, çocuk doğurma sırasında ortaya
çıkan komplikasyonlar, AIDS ve verem gibi hastalıkların genç
ölümlerinde en büyük nedenlerden olduğu belirtilerek, bulguların,
ergenlik çağına girmişler ve gençlerin diğer yaş gruplarına göre daha
güçlü ve zinde olduğu efsanesini yıktığı ifade edildi.
Avustralya
Ergen Sağlığı ve Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nün öncülüğünde
yapılan araştırmaya göre her yıl dünyada, çoğu önlenebilir nedenlerden
olmak üzere, 2,6 milyon genç hayatını kaybediyor. Ölenlerin yüzde
97'sini ise düşük ve orta gelirli ülkelerdeki gençler oluşturuyor.
Enstitü yetkilisi George Patton, düşük ve orta
gelirli ülkelerin yer aldığı Doğu Avrupa ve Güney Amerika bölgelerinde
yaşayan gençlerin ölüm riskinin özellikle yüksek olduğunu söyledi.
Genç
erkekler için en büyük ölüm faktörünün yüzde 14 ile trafik kazaları
olduğu belirtilen araştırmada, trafik kazalarını yüzde 9,2 ile şiddet,
yüzde 6,4 ile intiharların izlediği belirtilirken, bu etkenleri boğulma
ve verem takip etti.
Erkek
ve kadınların ortak değerlendirildiği sıralamada ise, trafik kazaları
yüzde 10 ile liderliğini korudu. Trafik kazalarını yüzde 6,3 ile
intihar, yüzde 6 ile şiddet, yüzde 5,9 ile solunum yolu enfeksiyonları,
yüzde 5,5 ile verem ve AİDS, yüzde 4,1 ile boğulma, yüzde 2,6 ile
yangınla bağlantılı ölümler, yüzde 2 ile menenjit, yüzde 1,8 ile
savaşta ölenler izledi.
Genç
kadınlar için düzenlenen sıralamada ise, solunum yolu enfeksiyonları
yüzde 6,7 ile ölümlerde ilk sırada yer aldı. Yüzde 6,2 ile intihar,
yüzde 6,1 ile AIDS, yüzde 5,8 ile verem ve yüzde 5 ile trafik kazaları
ise kadın ölümlerinde ilk 5 sırayı işgal etti.
Hamilelik,
doğum komplikasyonları gibi birçok annelikle ilgili faktör yüzde 15 ile
kadın ölümlerinde toplamda ilk sırayı almasına rağmen, bu etkenler ayrı
kategorilerde değerlendirilmesi nedeniyle hiçbir ilk 5 sıraya giremedi.
Araştırmaya göre,
genç nüfusun yüzde 42'sine sahip olmalarına rağmen genç ölümlerinin
yüzde 65'i Sahraaltı Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde meydana
geliyor. Genç nüfusun yüzde 11'inin yaşadığı zengin ülkelerde ise ölüm
oranı sadece yüzde 3 çıktı.