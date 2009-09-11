WHO gençleri öldüren 3 etkeni açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) desteğiyle yapılan ve Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, ilk olarak tüm dünyada 10-24 yaşlarındaki ergen (adölesan) ve gençlerdeki ölüm oranlarına bakıldı. WHO, bu yaş grubundaki insanların sayısının 1,8 milyar olduğunu bildirdi.

Enstitü yetkilisi George Patton, düşük ve orta gelirli ülkelerin yer aldığı Doğu Avrupa ve Güney Amerika bölgelerinde yaşayan gençlerin ölüm riskinin özellikle yüksek olduğunu söyledi.



