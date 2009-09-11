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Yaşam

WHO gençleri öldüren 3 etkeni açıkladı

Dünyadaki genç ölümlerinde en büyük üç etken göre,trafik kazaları, intihar ve şiddet.

11 Eylül 2009 03:00

Dünyadaki genç ölümlerinde en büyük üç etken göre,trafik kazaları, intihar ve şiddet.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) desteğiyle yapılan ve Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, ilk olarak tüm dünyada 10-24 yaşlarındaki ergen (adölesan) ve gençlerdeki ölüm oranlarına bakıldı. WHO, bu yaş grubundaki insanların sayısının 1,8 milyar olduğunu bildirdi.

Trafik kazaları, şiddet, intihar, hamilelik, çocuk doğurma sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar, AIDS ve verem gibi hastalıkların genç ölümlerinde en büyük nedenlerden olduğu belirtilerek, bulguların, ergenlik çağına girmişler ve gençlerin diğer yaş gruplarına göre daha güçlü ve zinde olduğu efsanesini yıktığı ifade edildi.

Avustralya Ergen Sağlığı ve Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nün öncülüğünde yapılan araştırmaya göre her yıl dünyada, çoğu önlenebilir nedenlerden olmak üzere, 2,6 milyon genç hayatını kaybediyor. Ölenlerin yüzde 97'sini ise düşük ve orta gelirli ülkelerdeki gençler oluşturuyor.

Enstitü yetkilisi George Patton, düşük ve orta gelirli ülkelerin yer aldığı Doğu Avrupa ve Güney Amerika bölgelerinde yaşayan gençlerin ölüm riskinin özellikle yüksek olduğunu söyledi.

Genç erkekler için en büyük ölüm faktörünün yüzde 14 ile trafik kazaları olduğu belirtilen araştırmada, trafik kazalarını yüzde 9,2 ile şiddet, yüzde 6,4 ile intiharların izlediği belirtilirken, bu etkenleri boğulma ve verem takip etti.

Erkek ve kadınların ortak değerlendirildiği sıralamada ise, trafik kazaları yüzde 10 ile liderliğini korudu. Trafik kazalarını yüzde 6,3 ile intihar, yüzde 6 ile şiddet, yüzde 5,9 ile solunum yolu enfeksiyonları, yüzde 5,5 ile verem ve AİDS, yüzde 4,1 ile boğulma, yüzde 2,6 ile yangınla bağlantılı ölümler, yüzde 2 ile menenjit, yüzde 1,8 ile savaşta ölenler izledi.

Genç kadınlar için düzenlenen sıralamada ise, solunum yolu enfeksiyonları yüzde 6,7 ile ölümlerde ilk sırada yer aldı. Yüzde 6,2 ile intihar, yüzde 6,1 ile AIDS, yüzde 5,8 ile verem ve yüzde 5 ile trafik kazaları ise kadın ölümlerinde ilk 5 sırayı işgal etti.

Hamilelik, doğum komplikasyonları gibi birçok annelikle ilgili faktör yüzde 15 ile kadın ölümlerinde toplamda ilk sırayı almasına rağmen, bu etkenler ayrı kategorilerde değerlendirilmesi nedeniyle hiçbir ilk 5 sıraya giremedi.

Araştırmaya göre, genç nüfusun yüzde 42'sine sahip olmalarına rağmen genç ölümlerinin yüzde 65'i Sahraaltı Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde meydana geliyor. Genç nüfusun yüzde 11'inin yaşadığı zengin ülkelerde ise ölüm oranı sadece yüzde 3 çıktı.


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