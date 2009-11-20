WHO: Domuz gribi aşısı olup ölen yok

T24 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), domuz gribi aşısı olduktan sonra hayatını kaybedenler olduğu haberleri üzerine bir açıklama yaptı, ölümlerin aşıdan kaynaklı olmadığını söyledi.



Son günlerde, bazı kişilerin domuz gribi aşısı olduktan sonra öldüklerine dair haberler üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Örgüt, ölümlerin aşıyla bağlantılı olmadığını belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü, domuz gribi aşısı olduktan sonra az sayıda ölüm vakası görüldüğünü açıkladı. Örgütün incelemelerine göre, ölümler, domuz gribi aşısından kaynaklanmadı.



Dünya Sağlık Örgütü, domuz gribi aşısının mevsimsel grip aşısı kadar güvenli olduğunu belirtiyor. Örgüt yetkilileri, hükümetlerin, kendilerine, bugüne kadar 65 milyon kişinin domuz gribine karşı aşılandığını bildirdiğini de açıkladı. Ancak gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğunu tahmin ediliyor.